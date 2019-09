Po ataku na rafinerię: To były rakiety irańskiej konstrukcji

Co już udało się ustalić w sprawie sobotniego ataku na rafinerie w Arabii Saudyjskiej? Jakich dokonano zniszczeń?

Rijad wciąż nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Wiemy, że zostały zaatakowane dwie ważne rafinerie. Spowodowało to znaczny spadek przetwórstwa ropy naftowej w kraju – co najmniej o 50 proc. Na szczęście nie jest to sytuacja krytyczna. Oficjalnie do ataku przyznają się Huti, którzy toczą walki na terenie Jemenu z koalicją kierowaną przez Arabię Saudyjską. Iran twierdzi, że nie ma z tymi atakami nic wspólnego, ale USA uważają inaczej. Prezydent Trump stwierdził nawet, że ich oskarżenia wobec Iranu są oparte na solidnych podstawach.