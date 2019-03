Gdańsk: Braun zarzuca nieprawidłowości w czasie wyborów. Komisja Wyborcza ma zastrzeżenia dotyczące mężów zaufania

"Podczas wyborów przedterminowych na prezydenta miasta Gdańska dopuszczono się szeregu uchybień, nieprawidłowości i wykroczeń przeciwko obowiązującemu prawu" - twierdzi Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna w rozesłanym do mediów komunikacie. Członkowie komisji wyborczych zgłaszali "różne nieprawidłowości związane z zachowaniem mężów zaufania, którzy żądali od członków komisji informacji nie wynikających wprost z kodeksu wyborczego" - informuje z kolei Miejska Komisja Wyborcza.

Według sondażowych wyników, opublikowanych przez portal trojmiasto.pl na podstawie danych uzyskanych przed jednym z lokali wyborczych, wybory na prezydenta Gdańska wygrała Aleksandra Dulkiewicz, zastępczyni Pawła Adamowicza. Spośród 1091 zapytanych osób, 84 proc. zagłosowało na Aleksandrę Dulkiewicz, ponad 12 proc. na Grzegorza Brauna i 4 proc. na Marka Skibę.

"Podczas wyborów przedterminowych na prezydenta miasta Gdańska dopuszczono się szeregu uchybień, nieprawidłowości i wykroczeń przeciwko obowiązującemu prawu" - twierdzi jednak biuro prasowe KWW Grzegorza Brauna w przesłanym do mediów komunikacie.

Komitet informuje, że "zgłoszone nieprawidłowości sięgają 30 proc. komisji, do których Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna delegował swoich mężów zaufania". "Miały miejsce uchybienia podlegające pod art. 270 par. 1 Kodeksu Karnego. Nagminnie był też łamany kodeks wyborczy - przede wszystkim poza lokal wyborczy wynoszone były pieczęci komisji oraz karty do głosowania, co pozwala na manipulacje przy wynikach wyborów" - twierdzi KWW Brauna.

Jak w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział Marek Jankowski, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdańsku, członkowie komisji wyborczych zgłaszali "różne nieprawidłowości związane z zachowaniem mężów zaufania, którzy żądali od członków komisji informacji nie wynikających wprost z kodeksu wyborczego". Zaznaczył przy tym, że przewodniczący komisji "radzili sobie z tymi sytuacjami i ostatecznie nie miały one wpływu na przebieg głosowania".

W przypadku jednego z mężów zaufania musiała interweniować policja. Lokal wyborczy, w którym doszło do interwencji, został otwarty godzinę później niż pozostałe.

Sondażowego wyniku w wyborach pogratulowała Grzegorzowi Braunowi Kaja Godek, która dołączyła wraz z kandydatem na prezydenta Gdańska do Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. "12 procent pokazuje, że wyborcy się budzą i nie chcą więcej PO-PiSu" - stwierdziła na Twitterze.

O docieraniu do niego informacji o "możliwych nieprawidłowościach przy oddawaniu głosów" mówił też trzeci z kandydatów, Marek Skiba. - Będziemy te sygnały weryfikować. Jeżeli będą podstawy, zostaną podjęte stosowne działania - zapowiedział w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".

Oficjalne wyniki wyborów mają być znane w poniedziałek wczesnym rankiem.