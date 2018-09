Nowacka popiera Trzaskowskiego: On rozumie Warszawę

Barbara Nowacka pojawiła się na konferencji prasowej z Rafałem Trzaskowskim. Liderka Inicjatywy Polska przekonywała, że kandydat Koalicji Obywatelskiej będzie dobrym prezydentem Warszawy.

Barbara Nowacka wystąpiła wczoraj na konwencji Koalicji Obywatelskiej i potwierdziła, że Inicjatywa Polska dołącza do tej koalicji. - Będziemy walczyć o Polskę, która nikogo nie wyklucza i która jest zawsze po stronie wolności, równości i sprawiedliwość - mówiła.

- Wierzę, dlatego tu jestem. Bo tylko razem tylko, silni, pokonamy zagrożenie samorządności i rządów prawa, jakim są dzisiaj rządy PiS-u - zapowiedziała.

Dziś rano Nowacka pojawiła się przy wejściu do stacji metra Centrum, by wspólnie z Rafałem Trzaskowskim namawiać mieszkańców stolicy do udziału w wyborach.

- Wierzę, że Warszawa zasługuje na prezydenta energetycznego, wiedzącego, jak funkcjonuje miasto, jak to miasto żyje, ale też chcącego słuchać Warszawy, warszawianek, warszawiaków i pracującego dla tego miasta tak ciężko. I oto jest Rafał Trzaskowski, który takim prezydentem będzie - mówiła Nowacka.

Liderka Inicjatywy Polska podkreśliła, że dla niej Warszawa jest szczególnie ważna, ponieważ tu mieszka i tu się wychowała. Zaprzeczyła jednocześnie, by po ewentualnym zwycięstwie w wyborach, zamierzała pracować w miejskim ratuszu.

Rafał Trzaskowski powiedział, że rozmawiał już z Nowacką na temat programu dla kobiet i wyrównaniu szans.