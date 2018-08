Śpiewak podpisał Warszawską Kartę LGBT+. "Tęcza wróci"

Jan Śpiewak, kandydat środowisk lewicowych na prezydenta stolicy, podpisał "Warszawską Kartę LGBT+". "Chcemy, by Warszawa wreszcie stała się przestrzenią tolerancji i akceptacji, przestrzenią wolną od uprzedzeń, stereotypów czy dyskryminacji" - informuje komitet Śpiewaka "Wygra Warszawa".

Do najważniejszych punktów programu LGBT+ należą: rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa osób LGBT w przestrzeni publicznej i w szkołach oraz system interwencji kryzysowej, obejmujący monitorowanie i zapobieganie przemocy oraz wsparcie osób LGBT, doświadczających przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Zgodnie z "Warszawską Kartą LGBT+" w stolicy miałby powstać "hostel interwencyjny", miejskie centrum społeczno-kulturalne osób LGBT. Dodatkowo powołany miałby zostać pełnomocnik ds. społeczności LGBT, a ratusz obejmowałby patronat nad Paradą Równości - w dniu parady oraz w Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii na ratuszu miałaby zawisnąć tęczowa flaga.

"Miasto powinno wspierać rozwój i harmonijne współistnienie wszystkich członków i członkiń warszawskiej społeczności. Najwyższy czas, by władze miasta przestały ignorować istnienie i potrzeby jednej z największych grup społecznych - liczącej ok. 200 tysięcy osób społeczności LGBT+. Chcemy, by Warszawa wreszcie stała się przestrzenią tolerancji i akceptacji, przestrzenią wolną od uprzedzeń, stereotypów czy dyskryminacji" - tłumaczy komitet wyborczy Wygra Warszawa, informując o podpisaniu przez ich kandydata "Warszawskiej Karty LGBT+".

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, które przygotowało program, zastrzegło, że podpisanie Karty nie oznacza poparcia dla Jana Śpiewaka, a w tej sprawie toczą się rozmowy z dwoma innymi komitetami wyborczymi w stolicy.

- Jeśli zdobędziemy władzę w Warszawie, jeśli będziemy mieć realny wpływ na rządy w Warszawie, społeczność LGBT będzie miała od nas wsparcie na każdym poziomie - zapowiedział Śpiewak w czasie środowej konferencji prasowej. - Chciałbym zadeklarować, że jeżeli zostanę wybrany prezydentem Warszawy, "tęcza" wróci na plac Zbawiciela - dodał.