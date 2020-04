Kidawa-Błońska: PiS nadużyło zaufania opozycji

Nie. Konstytucji RP nie można zmieniać w jednostkowej sprawie. Ustawa zasadnicza jest umową społeczną, która musi być zaakceptowana przez obywateli i nie może być zmieniana w sytuacji pandemii, kiedy Sejm pracuje w nadzwyczajnym trybie. Jeśli celem tej zmiany ma być przesunięcie terminu wyborów, to konstytucja już to przewiduje – rząd musi wprowadzić stan klęski żywiołowej. Ale tej władzy brakuje dobrej woli. Ma w rękach narzędzie, którego nie chce użyć, wystarczy stosować obowiązującą konstytucję. Jest podstawa prawna do zmiany terminu wyborów. Do naszego stanowiska chcemy przekonać Jarosława Gowina.