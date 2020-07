Giertych pisze do Konfederatów: Pogońcie PiS

We wtorek w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Giertych ostrzegał, że jeśli Andrzej Duda wygra wybory prezydenckie PiS "zyska wszystkie narzędzia" do tego, by doprowadzić nawet do likwidacji Konfederacji, jako prawicowego zagrożenia dla siebie.

Teraz na swoim profilu na Facebooku Giertych apeluje do członków Konfederacji, by "podzielić się swoim doświadczeniem z szefowania formacją, która była w podobnym położeniu politycznym jak obecnie dziś Konfederacja" (chodzi o Ligę Polskich Rodzin, która w latach 2006-2007 tworzyła koalicję rządzącą z PiS - red.).

"To nie jest tak, że PiS jest taką samą partią jak inne. PiS to jest swoista sekta, a nie partia. I gdy od Was zależy, czy w naszej Ojczyźnie będzie rządziła Pałacem Prezydenckim sekta czy też Wasi przeciwnicy polityczni, to jedynym racjonalnym wyborem jest zagłosować na Waszych przeciwników" - pisze Giertych.