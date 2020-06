Gliński: Państwo teraz działa, a 5 lat temu nie działało Fotorzepa, Jakub Czerniński

Jeżeli się podnosi sytuacja dzieci czy rodzin z dziećmi w sposób rewolucyjny i jest to wielka zmiana cywilizacyjna, chociażby przez program 500+ czy 300+, to jest to znacznie więcej niż to, co przyniósłby zerowy VAT na ubranka - stwierdził w RMF FM minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński.