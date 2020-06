Jacek Nizinkiewicz: Prezydent zaprzecza Andrzejowi Dudzie

Kiedy w 2015 r. Andrzej Duda wygrywał wybory, zapowiadał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków i będzie budował wspólnotę narodową, nie mówił o „smrodzie" przeciwników, nie atakował mniejszości, a jego współpracownicy nie grali homofobiczną kartą. Wg sondażu Kantar aż 51 proc. uważa, że prezydent nie spełnił obietnic o dialogu i łączeniu Polaków, przeciwnego zdania jest 44 proc. respondentów. „Jesteśmy w stanie pokonać nawet tak wielkiego przeciwnika, jakim jest dzisiejsza władza, która rządzi w Pałacu Prezydenckim, Kancelarii Prezydenta i Sejmie. I to jest jedna wielka siła przeciwko nam” – mówił kandydat Duda w 2015 roku, który dzisiaj jest zaprzeczeniem własnych deklaracji, reprezentując wszechwładzę PiS, którą on chce zacementować na kolejne lata.

Kandydat PiS deklarował, że nie będzie notariuszem rządu, a podpisał ponad tysiąc ustaw, więcej niż jego poprzednik. Pięć lat temu atakował TVP i rząd za to, że robią kampanię prezydencką Bronisławowi Komorowskiemu. Dzisiaj rząd Zjednoczonej Prawicy i media państwowe nie ukrywają, że swoje działania podporządkowują reelekcji głowy państwa.

Z Andrzeja Dudy sprzed pięciu lat nic nie zostało. Reprezentuje sobą to, co wcześniej kontestował. Idąc śladami prezydenta Komorowskiego, może zapoczątkować koniec władzy PiS. Dla Bronisława Komorowskiego sondaże też były korzystne aż do samego końca.