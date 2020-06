Duda: Chcę Polski takiej, jakiej obraz malował Jan Paweł II

Podczas spotkania z wyborcami Duda zapowiedział kontynuację polityki prorodzinnej, którą, jak mówił, prowadził przez ostatnich 5 lat i była to polityka "dla rodziny i dla godności".

Urzędujący prezydent zapewnił, że od początku swojej kadencji był przekonany, że "trzeba działać dla rodziny", a rodzina "to są dzieci, to są rodzice i to są rodzice tych rodziców, czyli dziadkowie dzieci".

Według Dudy taka właśnie rodzina jest pod "szczególną ochroną" polskiego państwa, tak samo jak rodzicielstwo. Małżeństwo zaś to związek kobiety i mężczyzny, a kto to podważa, ten łamie konstytucję -grzmiał Andrzej Duda w Poroninie.

Prezydent poprosił zgromadzonych wyborców o oddanie na niego głosu, bo jest on gwarantem obrony "naszej rodziny, tradycyjnej rodziny, według naszego polskiego modelu, takiego, jaki znany jest tutaj na Podhalu". Obiecał też, że nie pozwoli na prowadzenie eksperymentów "na nieznanym", a zwłaszcza żeby eksperymentowano na dzieciach.

- Nie zgadzam się na to i koniec - powiedział. Dodał, że wierzy w to, iż Polacy chcą Polski wartości, silnej rodziną, Polski,która się rozwija, jest sprawiedliwa i uczciwa.

Duda podsumował, że chce takiej Polski, jakiej obraz malował kiedyś Jan Paweł II i urzeczywistniać taką, "jakiej konstrukcję" papież pozostawił.