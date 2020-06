Żółtek: Jakikolwiek by nie był wynik, to jest solidny sukces

Poparcie dla pozostałych kandydatów nie przekroczyło jednego procenta. Stanisław Żółtek według exit poll uzyskał 0,3 proc. głosów. - To bardzo mało - skomentował swój sondażowy wynik. - Niespecjalnie mi się to podoba. Mam nadzieję, że oficjalny wynik będzie inny - ocenił na gorąco prezes PolEXIT-u.

- Oczywiście zawsze mogło być inaczej i mogliśmy uzyskać wysoki wynik, ale rozmawiałem z ludźmi, żeby się nie wygłupiać, bo zaczynaliśmy od zera i zakładaliśmy, że nie zbierzemy podpisów, później, że nie zaistniejemy w ogóle, że sondaże i główne telewizje nas nie pokażą, a zrobiło się odwrotnie - mówił Żółtek, cytowany na stronie polsatnews.pl.

- Jakikolwiek by nie był wynik, to jest solidny sukces, który niesie nadzieję na przyszłość jeśli chodzi o organizacje wolnościową, która czy to samodzielnie, czy we współpracy z Konfederacją uzyska dobry wynik do parlamentu i od strony parlamentu będziemy zmieniać Polskę - stwierdził Stanisław Żółtek.