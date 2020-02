Kidawa-Błońska o "wsparciu koleżanek i kolegów z PiS"

"Można przejęzyczyć się raz. Można dwa razy, można nawet trzy razy się przejęzyczyć. Ale jeśli ktoś robi to codziennie, to nie jest już przejęzyczenie ale norma" - napisał europoseł PiS Dominik Tarczyński.

Można przejęzyczyć się raz.

Można dwa razy, można nawet trzy razy się przejęzyczyć. Ale jeśli ktoś robi to codziennie, to nie jest już przejęzyczenie ale norma.



Ta Pani chce do PiSu... pic.twitter.com/HsqgltNGts