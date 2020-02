Hołownia: Na Smoleńsku nie powinno się robić polityki

Część polityków i komentatorów zarzuciła Hołowni, że materiał to aluzja do katastrofy smoleńskiej. W czwartek Hołownia przeprosił i usunął spot , odrzucając jednocześnie oskarżenia o drwiny z katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.

- Ten spot jest kopią tego, co robił Janusz Palikot. Janusza Palikota już nie ma w świecie politycznym i mam nadzieję, że Szymon Hołownia tak samo skończy - mówił w TVP Info rzecznik prezydenta Błażej Spychalski dodając, że fragment z brzozą w spocie to "zimna kalkulacja zaplecza politycznego Szymona Hołowni".

Pytany o te słowa Hołownia odparł: - Bzdury i spiskowe teorie dziejów. Gdybym chciał zimno kalkulować, ciągnąłbym i podgrzewał ten temat kilka tygodni.

- Nie będziemy grali Smoleńskiem, bo to nie jest OK - oświadczył deklarując, że "z całą sympatią" do Janusza Palikota nie zgadza się z tym, co były poseł robił wokół sprawy katastrofy smoleńskiej.