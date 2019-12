Winnicki kontra Korwin-Mikke: Narodowcy wypadali lepiej niż formacje budowane przez Korwin-Mikkego

Winnicki odnosi się w ten sposób do wpisu Korwin-Mikkego, który napisał, że przeciwnicy Konfederacji "promują narodowców", by przekonać Polaków, iż Konfederacja to narodowcy. "To grozi, że poparcie dla Konfederacji spadnie do 1 proc. - bo tyle otrzymywał dotąd sam Ruch Narodowy. Nie bardzo wiemy, jak się temu przeciwstawić" - dodał.

