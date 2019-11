Danuta Waniek: Kandydat Lewicy? Wybór między Biedroniem i Zandbergiem

Do kampanii po stronie opozycji gotowość zgłosił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W trakcie Zaduszek Witosowych i Rady Naczelnej PSL zapowiedział nie tylko pakiet ustaw PSL-Koalicji Polskiej na pierwsze 100 dni, ale też rozpoczęcie projektu prezydenckiego. – Ruszamy w Polskę. Zaczynamy projekt „Prezydent 2020”. Już w tym tygodniu spotkania w Płocku u Piotra Zgorzelskiego i marszałka Adama Struzika – tłumaczył.

- Opozycja będzie miała kilku kandydatów w wyborach prezydenckich - zastrzegła szefowa kancelarii u prezydenta Kwaśniewskiego. Platforma zapowiedziała zwołanie konwencji krajowej, która zakończy proces nominacyjny kandydata na prezydenta. Politycy PO zaznaczają, że nie będą do klasyczne prawybory. 23 listopada, 30 listopada i 7 grudnia odbędą się trzy debaty tematyczne z udziałem kandydatów na prezydenta. Osoby ubiegające się o nominację muszą zgłosić się z poparciem co najmniej 30 członków Rady Krajowej PO. Zgłoszenia przyjmowane są do najbliższego wtorku.

Wspólnego kandydata zapowiada Lewica. - Wybór będzie pomiędzy Robertem Biedroniem i Adrianem Zandbergiem - mówiła Waniek. - Dobrze byłoby, żeby pojawiła się kandydatura kobiety z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej - dodała.

Komentując spodziewane połączenie SLD i Wiosny Biedronia Danuta Waniek oceniła, że ta druga „należy do rodzaju partii sezonowych, która pojawia i znika, trochę jak pospolite ruszenie”. - Gdy nie osiąga sukcesu, to ludzie się rozchodzą - zauważyła. - SLD jest zakorzeniony w systemie politycznym - dodała.