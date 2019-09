Kampania wyborcza: Bitwa partii na socjalnych polach

PiS zaproponowało „hat trick Kaczyńskiego". Szczegółowy program będzie przedstawiany na kolejnych konwencjach, co weekend w innym obszarze tematycznym. Będzie też opublikowany jako klasyczna „książeczka".

Teraz jednak dla sztabowców PiS liczy się najbardziej hasło „hat trick". To podwyżka płacy minimalnej (docelowo w 2023 do poziomu 4 tys. zł, 1 stycznia 2020 ma wynosić 2600 zł), dodatkowa 13. emerytura w 2021 r. i pełne dopłaty do hektara dla rolników.