Lewica chce narzucić oś sporu

Później trzej liderzy Lewicy – Zandberg, Czarzasty i Biedroń, którego wystąpienie przerwał na chwilę alarm przeciwpożarowy – mówili o programie nowego bloku. Wszystko pod hasłem „Łączy nas przyszłość", które jest oficjalnym sloganem lewicy. – Pomysł jest prosty. Kontrastujemy się z prawicą i jej rządami, ale odcinamy się też od przeszłości, którą reprezentuje PO. To wszystko uzupełnione o przesłanie o trzech pokoleniach lewicy – usłyszeliśmy w sobotę w kuluarach. I rzeczywiście w swoim przemówieniu Zandberg wskazał, że dla niego PO symbolizuje przeszłość. – Nie będziemy wracać do przeszłości, gdzie kilometry autostrad były ważniejsze niż ludzie – podkreślił.

Rdzeniem konwencji był pakiet propozycji programowych. Najbardziej wyraziste dotyczyły ochrony zdrowia, pracy i spraw społecznych. – Wszystkie leki na receptę będą po 5 zł – zadeklarował Adrian Zandberg. Lewica postuluje, by w 2024 r. przeznaczać 7,2 proc. PKB na ochronę zdrowia. Płaca minimalna ma zostać podniesiona do 2700 zł brutto, 3500 brutto – w sektorze publicznym. Wśród postulatów jest też likwidacja śmieciówek i zbudowanie miliona tanich mieszkań do 2031 r., 200 tys. nowych miejsc w żłobkach. – System podatkowy musi odzwierciedlać zasady sprawiedliwości społecznej. Od tego nie może być odstępstw i wyjątków, np. dla kleru – mówił w trakcie swojego wystąpienia programowego lider SLD Włodzimierz Czarzasty.

Program społeczny i postulaty światopoglądowe uzupełniają w programie Lewicy sprawy dotyczące ochrony klimatu i czystego powietrza. To akcentował już na starcie swojej kampanii do PE Robert Biedroń i to on – w zupełnie innej sytuacji – mówił w sobotę o odejściu od węgla. – Do 2035 r. większość energii w Polsce będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych – zapowiedział lider Wiosny. Biedroń obiecał też likwidację IPN, PFN i Rady Mediów Narodowych oraz głębokie „odpartyjnienie państwa".