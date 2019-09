Liroy-Marzec: Korwin-Mikke powiedział, że poparłby Rosję

- Tam były tylko rozmowy o wpływach, pieniądzach, przelewach. Tragedia - dodał.

- Zadałem sobie jedno pytanie. Czy ja chcę wprowadzić tych ludzi do parlamentu? Czy ja chcę, by ci ludzie decydowali o naszym życiu. Pierwsza myśl była: w życiu. Nigdy bym nie życzył tego największemu wrogowi - kontynuowała.

Lider Skutecznych mówił również o słowach Janusza Korwin-Mikkego, który zapytany był o stanowisko w przypadku konfliktu z Rosją.

– Zaczęliśmy rozmawiać na temat współpracy Polski z Rosją. I zadaliśmy pytanie: gdyby był konflikt Rosja-Polska i Rosja by powiedziała, że w tych twoich wydumanych rzeczach cię popiera, to kogo byś poparł? Rosję (odpowiedział Korwin-Mikke - red.). Słowo, on to powiedział przy nas wszystkich – mówił Liroy-Marzec.