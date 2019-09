Dudek: Kaczyński czysty fun z rządzenia już ma

Antoni Dudek uważa, że ruch Schetyny wynikał z obawy, że w starciu z Jarosławem Kaczyńskim w Warszawie może przegrać, a to byłaby jego "totalna klęska". Kidawa-Błońska natomiast ma szanse zyskać w stolicy, "bastionie PO", wynik znacząco lepszy od prezesa PiS.

- Żeby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, ucieka ze zderzenia czołowego z warszawskim elektoratem, jemu osobiście niechętnym, choć platformerskim, a z drugiej strony testuje prawdopodobną kandydatkę PO w wyborach prezydenckich - uważa Dudek.

Na pytanie, po co Mateusz Morawiecki mówił, że Jarosław Kaczyński byłby dużo lepszym premierem od niego, politolog odpowiedział: - Każdy polityk PiS-u, który odpowiedziałby, że Jarosław Kaczyński nie jest najlepszym kandydatem na premiera, wieszczy sobie koniec kariery w tej partii.

Profesor byłby zdziwiony, gdyby Jarosław Kaczyński jednak zdecydował się objąć funkcję premiera. Według Antoniego Dudka prezes PiS podejmuje wszystkie kluczowe decyzje, a nie ma na swoich barkach męczącej, a mało efektownej części premierowania, w postaci funkcji reprezentacyjnej.

- Fun z rządzenia to jest to, co Jarosław Kaczyński już ma i wygląda na to, że będzie miał przez czas jakiś dłuższy - uważa Dudek.

Jego zdaniem mało jest prawdopodobne, by w październikowych wyborach PiS zdobył w parlamencie większość konstytucyjną - byłoby to możliwe tylko wtedy, gdyby poza Sejmem znalazło się i PSL, i lewica.

Antoni Dudek uważa, że nadchodzące wybory są szansa na odrodzenie lewicy.

- To będzie powrót do tygla, w którym będą ludzie od Biedronia, ludzie od Zandberga i z tego tygla może urodzić się nowa lewica w Polsce - ocenił politolog.