Klaudia Jachira kandydatką KO w wyborach do Sejmu. "To samo chcę robić w Sejmie"

Po dwóch tygodniach od prezentacji części list Koalicja Obywatelska przedstawiła wszystkich kandydatów do Sejmu. Z drobnymi korektami. Najwięcej komentarzy wywołuje rezygnacja ze startu w Bydgoszczy posła Krzysztofa Brejzy. Szefa sztabu Koalicji Obywatelskiej, który ma ubiegać się o mandat senatora, zastąpi były europoseł Tadeusz Zwiefka.

Jachira będzie kandydowała do Sejmu z 13. miejsca na liście Koalicji Obywatelskiej w Warszawie.



- Przez ostatnie cztery lata wspieraliście mnie dobrym słowem, masowo oglądaliście moje filmiki, wysyłaliście super komentarze. To samo, co do tej pory robiłam w sieci, chciałbym teraz robić w Sejmie - wyjaśniła Jachira.

- Mam dość niszczenia kraju przez ostatnie cztery lata. Czas uzdrowić Polskę, przywrócić wolne sądy, obiektywną publiczną telewizję, ukrócić dojenie spółek Skarbu Państwa, dosyć psucia demokracji, dosyć skłócania nas z całą Europą i Unią Europejską - dodała.

Kandydatka dodała, że pozostaje niezależna i nie będzie przynależeć do żadnej partii.

Po ogłoszeniu list w internecie przypomniano kontrowersyjne jej kontrowersyjne nagrania. Na jednym z nich wbijała szpilki w gumową kaczkę. Miało to być nawiązanie do działań rządu i Jarosława Kaczyńskiego.