Wicerzecznik PiS: PO usunęła Brejzę z linii strzału

TVP Info poinformowało o procederze wystawiania fałszywych faktur, do którego miało dochodzić w urzędzie miasta w Inowrocławiu. Skupiono się w tej sprawie na pośle PO Krzysztofie Brejzie. Przekazano, że w urzędzie funkcjonowała farma trolli. Atakowane miały być osoby, które wskazał poseł i prezydent miasta Ryszard Brejza.

- Do tej pory sam byłem przekonany, że wykopanie posła Brejzy z listy sejmowej i zesłanie go do Senatu jest specyficznym sposobem podziękowania przez Grzegorza Schetynę szefowi sztabu wyborczego - komentował w TVP Info wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

- Zakładałem, że to jest taka trudna miłość wewnętrzna w Platformie, ale w sytuacji, kiedy dowiadujemy się o tych sprawach, to okazuje się, że kierownictwo PO miało świadomość, że coś jest na rzeczy, że mogą się jakieś zarzuty pojawić i postanowiło posła Brejzę z pierwszej linii strzału usunąć - dodał.

Fogiel odpowiedział również na słowa lidera SLD. Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że Zbigniew Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu. - Na razie przewodniczący Czarzasty myślę, że większym wyzwaniem dla niego jest przekroczenie progu wyborczego niż stawianie kogokolwiek przed Trybunałem Stanu. Poczekajmy na wyniki wyborów - skomentował.