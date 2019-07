Koalicja PO-PSL już w czwartek? Fotorzepa, Jerzy Dudek

Karol Ikonowicz

Piotr Zgorzelski w #RZECZoPOLITYCE potwierdził, że doszło do spotkania pomiędzy Grzegorzem Schetyną, a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie startu obu tych partii w koalicji przed wyborami parlamentarnymi.- Do spotkania doszło we wtorek, zaprezentowaliśmy własne stanowisko, wizję na najbliższe 100 dni do wyborów parlamentarnych – mówił poseł.