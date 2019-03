Beata Mazurek: Nienawiść do PiS odbiera rozum

"Podpisanie jakiegoś papierka bez uzgodnienia programu i konkretnych miejsc na listach było infantylne. Zaufanie do Schetyny przez liderów w/w partii poraża naiwnością, a nienawiść do PiS odbiera rozum" - napisała na Twitterze Beata Mazurek.

W ten sposób rzeczniczka PiS skomentowała podane wczoraj rekomendacje kandydatów na listach wyborczych Koalicji Europejskiej.

