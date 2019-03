Jackowski: Wiele wskazuje na to, że PSL wycofa się z Koalicji Europejskiej tv.rp.pl

- Koalicja Europejska może być produktem politycznym jednych wyborów - ocenił Jan Maria Jackowski. - Bardzo wiele wskazuje na to, że PSL wycofa się z KE, ponieważ niektórzy działacze – myślę tutaj o wypowiedziach posła Marka Sawickiego – (…) dają do zrozumienia, że po majowych wyborach nastąpią wewnętrzne rozliczenia wśród ludowców - dodał, wskazując, że "głosując na kandydata PSL, zwolennik KE wbrew swojej woli spowoduje, że do PE wejdzie zwolennik adopcji przez związki jednopłciowe z Nowoczesnej".