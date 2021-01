Nie żyje Witold Kon. Zabrał go Covid-19

Witold Kon nie należał do celebrytów. Nie lubił rozgłosu. Ale był wspaniałym działaczem niezależnego ruchu filmowego. Od 1993 roku przewodniczył Federacji Niezależnych Twórców Filmowych. To on wymyślił i kierował przez wiele lat Przeglądem Dziecięcych i Młodzieżowych Filmów Amatorskich. Organizował Światowe Festiwale Kina Niezależnego UNICA w 1997 i w 2003 roku w Wraszawie i w 2009 roku w Gdańsku. Innym jego dzieckiem był międzynarodowy festiwal filmów dyplomowych „Young Cinema Art”. I wreszcie festiwal GRAND OFF, który powstał w 2006 roku i znakomicie się rozwijał. Nadchodziło na jego kolejne wydania po kilka tysięcy propozycji z ponad 100 krajów świata. Oceniała je kapituła złożona z 80 ekspertów – teoretyków kina, reżyserów, operatorów, montażystów, aktorów z 30 krajów. Każda edycja miała swoich gości specjalnych. W różnych latach byli wśród nich: Marcel Łoziński, Krzysztof Zanussi, Cezary Harasimowicz, Allan Starski, Jiri Menzel, Agnieszka Holland, Janusz Gajos, Lech Majewski, Jerzy Hoffman, Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Janusz Majewski, Emilia Krakowska, Wojciech Wójcik, Piotr Fronczewski, Andrzej Seweryn, Andriej Zwiagincew, Jerzy Stuhr. Ostatni festiwal odbył się w listopadzie 2020 roku. Wirtualnie, choć Gala wręczenia nagród była transmitowana „na żywo” z niemal pustego Teatru Syrena.