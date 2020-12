Wojsko zaprasza na ferie zimowe

- Młode osoby wstępując w nasze szeregi mają możliwość rozwijania kompetencji, które zdobywają w szkołach i uczelniach. To właśnie dlatego Dowództwo WOT w czasie przerw w nauce, podczas ferii lub wakacji, przygotowuje oferty szkoleniowe, które są dopasowane do tej grupy potencjalnych ochotników - opisuje pułkownik Marek Pietrzak.

Aby skorzystać z tej możliwości trzeba już teraz złożyć wniosek o dołączenie do WOT. Zmiana terminu ferii zimowych spowodowała bowiem konieczność zmiany terminu szkoleń, które były dopasowane do poprzednich terminów ferii.

- Osoby, które jeszcze przed wejściem w życie rozporządzania otrzymały karty powołania zostały już poinformowane przez WKU o zmianach, zaś osoby, które składają do WKU wnioski o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej informowane są na bieżąco o nowych terminach szkoleń - tłumaczy Marek Pietrzak.

Aby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej należy złożyć wniosek o powołanie do służby. Można to zrobić w Wojskowej Komendzie Uzupełnień; za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego zostanzołnierzem.pl; za pośrednictwem ePUAP; u rekrutera WOT. Kontakty do tych ostatnich można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych brygad OT na portalu www.wojsko-polskie.pl.