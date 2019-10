Polacy w szpicy NATO: Komandosi i "czarne pająki"

To będą jednostki pierwszego rzutu w przypadku konfliktu zbrojnego albo w sytuacji, gdyby zapadła decyzja o wysłaniu wojsk NATO do likwidacji skutków klęski żywiołowej.

Dyżur skierowanych do Sił Odpowiedzi NATO jednostek tak naprawdę jest rozłożony na trzy lata. W tym roku przydzielone do dyżuru bojowego jednostki przeszły tzw. certyfikację, sprawdzono ich zdolności do działania w warunkach bojowych w trakcie licznych ćwiczeń. Po zakończeniu rocznego dyżuru bojowego w 2020 r. przez rok znajdą się one w tzw. rezerwie, do działania mogłyby zostać skierowane w przypadku eskalacji konfliktu.