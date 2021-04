Samoloty Iskra przechodzą na emeryturę

Co się stanie z wycofanymi z użytku maszynami? Są dwie drogi. Część może zostać przekazana do Agencji Mienia Wojskowego, która będzie mogła je sprzedać, a inne mogą trafić do muzeum lub na cokół. Taki los spotka wycofane ze służby ostatnie maszyny wykorzystywane do szkolenia.

Jedna z wycofanych iskier pod koniec poprzedniego roku została przekazana do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Jakie będą losy kolejnych? Jak nas poinformowała Małgorzata Weber, rzeczniczka prasowa Agencji Mienia Wojskowego, „w planie zagospodarowania mienia koncesjonowanego na rok 2021 opracowanym przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych zostały wpisane trzy sztuki samolotów TS-11 Iskra, ale w kolumnie »Uwagi« zapisano »do nieodpłatnego przekazania«. To oznacza, że o ich losie zdecyduje minister obrony narodowej. Po ogłoszeniu przez Biuro do spraw Programu »Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej« MON o nieodpłatnym zbyciu mienia wojskowego będą one mogły trafić np. do muzeów lub jakiegoś stowarzyszenia".