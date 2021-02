Armia wypatruje studentów

Spośród zgłoszeń, które wpłyną do biura do spraw programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej" do końca miesiąca, resort obrony wybierze, które szkoły wezmą w nim udział. Umowy z uczelniami zostaną podpisane do końca marca.

Poniżej dalsza część artykułu