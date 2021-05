Konfederacja: W Wojsku Polskim trwa akcja zmuszania do szczepień na COVID-19

Żołnierze Wojska Polskiego są za pomocą nacisków zmuszani do poddawania się szczepieniom przeciw COVID-19, a zjawisko to ma charakter systemowy - uważają politycy Konfederacji. Poseł Grzegorz Braun powiedział, że ma sygnały o niewysyłaniu niezaszczepionych na ćwiczenia i tworzeniu dla nich odrębnych pododdziałów.

- Wobec zaostrzających się represji dotyczących tzw. segregacji sanitarnej w Wojsku Polskim po raz kolejny przychodzi nam upomnieć się o przestrzeganie przez władze prawa, zarówno na poziomie konstytucyjnym, jak i regulaminowym - powiedziała na konferencji prasowej przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie Marta Czech, rzeczniczka Konfederacji Korony Polskiej, jednej z partii współtworzących Konfederację. - Wywierana na wojskowych presja wobec rzekomo dobrowolnych szczepień na COVID-19 przybrała miarę bezczelnego szantażu, a wręcz ucisku wobec żołnierzy, którzy odmawiają poddania się temu, co by nie mówić, eksperymentowi medycznemu - oświadczyła. - Prowadzona jest największa operacja łamania charakterów żołnierzy Wojska Polskiego. Na wszystkich szczeblach hierarchii służbowej, na wszystkich polach zawodowych w Wojsku Polskim trwa wielka operacja przymuszania do akceptacji tzw. szczepień, czyli procedur medycznych, które z uwagi na to, iż wchodzą w grę produkty niepoddane kompletnym testom, badaniom, mają charakter eksperymentu medycznego - powiedział poseł Grzegorz Braun, kandydat Konfederacji w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Dowiedz się więcej:

Dodał, że jako członek sejmowej komisji obrony narodowej w ostatnim czasie otrzymuje niemal codziennie "informacje, rozpaczliwe komunikaty z różnych jednostek, z różnych stron kraju, z różnych szczebli hierarchii wojskowej", które "nie pozostawiają cienia wątpliwości" że "to jest operacja systemowa". - To nie jest samowolka, przekroczenie uprawnień, nadużycie ze strony tego czy owego dowódcy, to ma charakter systemowy - podkreślił.

"Niezaszczepieni nie jadą nawet na poligon" Wymieniając przykłady omawianego zjawiska lider Konfederacji Korony Polskiej przytoczył sprawę "wysoko wyspecjalizowanej" jednostki z południa Polski. - Grodzenie korytarza w jednostce parawanem: zaszczepieni na prawo, niezaszczepieni na lewo. Tworzenie kącika dla trędowatych, jak o tym mówią sami żołnierze - dodał. - Wydzielenie - uwaga - pododdziału dla niezaszczepionych. Ci niezaszczepieni nie tylko nie mogą już marzyć o wyjeździe na jakieś odpowiedzialne misje zagraniczne, ale nie jadą już nawet w tym tygodniu na rutynowy poligon - relacjonował. Poseł ocenił, że oznacza to, iż niezaszczepieni żołnierze zostają w ten sposób kierowani "na boczny, a może ślepy tor kariery wojskowej". - Dla tych żołnierzy wydzielono osobno pomieszczenia, osobne stoliki, przy których mają konsumować posiłki nie opuszczając terenu koszar - powiedział. Braun przytoczył rozmowę młodego strzelca wyborowego ze swym dowódcą. Według jego relacji, żołnierz miał zadeklarować, że jeśli otrzyma rozkaz to się zaszczepi, ale taki rozkaz nie padł. - Żołnierz ma podpisać rzekomo z własnej woli oświadczenie o tym, że sam wybiera tę procedurę, zgadza się na nią, przyjmuje tzw. szczepienie - dodał poseł. Zaznaczył, że alternatywa to odsunięcie od pracy, do której szkolenie w wypadku tego żołnierza-specjalisty kosztowało "być może nawet miliony złotych". - Skierowanie na boczny tor, skierowanie do służby o kwalifikacjach zdecydowanie niskich, może najniższych, a w dalszej perspektywie wyjazd do jakiegoś leśnego garnizonu, a tak naprawdę niezawoalowana sugestia "fora ze dwora, nie chcemy cię w służbie" - kontynuował Braun.

Braun o "wirusie nieformalnych nacisków" Perfidią i podstępem poseł nazwał fakt, że informacja o tym, że dalsza kariera będzie zamknięta przed niezaszczepionymi - "nie będą oni kierowani na kursy oficerskie, podoficerskie" - miała charakter sugestii, nie rozkazu. - Szereg dowódców zdecydował się niestety przekuć te zalecenia Departamentu Kadr MON w rozkazy dzienne, w których mowa o tym, że ci, którzy się nie zaszczepili nie mogą kontynuować pracy, szkolenia, aktywności wedle dotychczasowych reguł - mówił Braun. Ocenił, że w ten sposób "do samego rdzenia polskiej państwowości, którym jest służba wojskowa, wprowadza się wirus uznaniowości, wirus nieformalnych nacisków". - Tworzy się szarą strefę, w której żołnierz ma na własne rzekomo życzenie - fałszywie i bezprawnie zatem, bo w okolicznościach, które można nazwać wymuszeniem - poświadczyć swoją wolę udziału w eksperymencie medycznym pod groźbą deklasacji i odsunięcia od służby - mówił polityk. - To nie tylko tworzenie całej generacji przełożonych i żołnierzy ze złamanym, przetrąconym kręgosłupem - lub też zawiązanym w ósemkę - ale to również niszczenie rdzeniowego ośrodka konstrukcji prawno-ustrojowej państwa - ocenił. - Albo coś jest nakazane, albo nie, albo jest legalne, albo bezprawne. nie powinno tutaj być miejsca na nieformalne naciski - podkreślił.

Dziambor: to nosi znamiona operacji systemowej Poseł Konfederacji Artur Dziambor (KORWiN) ocenił, że omawiane zjawisko istnieje też w systemie edukacji i "nosi znamiona operacji systemowej, w której państwo narzuca, ale nie formalnie, tylko semiformalnie, konieczność zaszczepienia się". - Kilkanaście procent (nauczycieli) zdecydowało się skorzystać z dobrowolności, ze swojego prawa do tego, żeby się nie zaszczepić - zauważył. Dodał, że ma sygnały, iż nauczyciele, którzy się nie zaszczepili byli wzywani na "rozmowę motywacyjną z dyrekcją szkoły" na temat swej przyszłości w danej placówce. Artur Dziambor przekazał, że nie otrzymał dotąd odpowiedzi na swe zadane na posiedzeniu komisji edukacji pytanie, czy nauczyciele, którzy zdecydowali się dobrowolnie nie zaszczepić przeciw COVID-19 będą dopuszczeni do pracy od 1 września. Poseł Konfederacji podkreślił, że w kontrakcie zawodowym żołnierza zawodowego ani nauczyciela nie jest napisane, że przedstawiciele tych zawodów mają uczestniczyć w dodatkowych szczepieniach. Zaznaczył, że ewentualne skutki uboczne szczepień przeciw COVID-19 nie są znane. - Nie godzimy się na to, żeby żołnierze byli zmuszani do tego w taki dziwny, absurdalny i skandaliczny sposób, żeby byli zmuszani do tego, żeby się szczepili, ponieważ taka jest linia partii-matki - oświadczył. Dziambor przekazał, że odpowiedź na jego i Brauna interpelację w sprawie zmuszania do szczepień miała charakter zbywający.