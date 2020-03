Armia odwołuje ćwiczenia z powodu koronawirusa

To najważniejsza odprawa prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, służy podsumowaniu poprzedniego roku i określeniu priorytetów działania wojska na następny rok. Uczestniczą w niej, poza prezydentem, szefostwo resortu obrony i dowództwo sił zbrojnych, a także przedstawiciele rządu i parlamentu.

Na razie, jak dowiedzieliśmy się w MON, nie ma decyzji o przełożeniu lub odwołaniu największych w tym roku ćwiczeń wojskowych, czyli „Defender-Europe 20” oraz „Anakonda 20”. To pierwsze, organizowane przez dowództwo wojsk amerykańskich, polega na przemieszczeniu do Europy ok. 20 tys. żołnierzy. Część epizodów odbędzie się w Polsce, niektórzy żołnierze amerykańscy już są w Polsce (w środę na poligonie w Drawsku Pom. spotkał się z nimi prezydent Duda). Aktywna faza ćwiczenia zaplanowana jest na kwiecień i maj.