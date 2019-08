Sieroty po dżihadystkach wracają do Niemiec

Troje dzieci trafiło do irackiego Kurdystanu, gdzie w Irbilu przekazano je dziadkom, a czwarte – niemowlę – jest już w Niemczech. O sprawie poinformowały w poniedziałek portale kilku gazet, w tym liberalnego tygodnika „Der Spiegel" i tabloidu „Bild". Potwierdziło to biuro prasowe niemieckiego resortu dyplomacji. A jego szef Heiko Maas zapowiedział potem, że Berlin będzie się starał umożliwić wyjazd z Syrii pozostałym. Bo dzieci, podkreślił, nie są odpowiedzialne za czyny swoich rodziców.

Niemieckie MSZ pomogło dotrzeć do Irbilu dwóm dziewczynkom w wieku czterech i dwóch lat oraz siedmioletniemu chłopcu. Według „Spiegla" to sieroty po dwóch dżihadystkach z ISIS, które pochodziły z landów Badenia-Wirtembergia oraz Hesja. Zginęły w czasie walk w jednym z ostatnich bastionów Państwa Islamskiego.

Operacja była przygotowywana w ścisłej tajemnicy. Najpierw prywatne organizacje humanitarne pomogły przeprowadzić testy DNA, by sprawdzić, czy chodzi o właściwe dzieci. Planowano wywiezienie jeszcze jednego dziecka, syna jednej z poległych dżihadystek, ale nie udało się go znaleźć w obozie Al-Hol.

Opisał on, jak posiadający azyl w Niemczech Syryjczycy jeżdżą na urlop do Syrii, na tereny kontrolowane przez reżim Baszara Asada, przed którego prześladowaniami mieli przecież uciec. Uchodźcom wolno podróżować, ale nie do kraju, z którego uciekli – twierdzi autor, choć nie wszyscy komentatorzy się z tym zgadzają. Łamią też prawo, starając się o dokumenty w Ambasadzie Syrii w Berlinie.

W niemieckiej stolicy działa agencja zajmująca się organizowaniem przelotu do Bejrutu, potem przejazdu busem do granicy libańsko-syryjskiej. W cenie (800 euro) jest nawet łapówka dla pograniczników. Trudniejszy jest powrót, trzeba się posługiwać najpierw syryjskim paszportem, by trafić do któregoś z krajów sąsiednich, a potem już z niemieckimi papierami azylowymi wrócić do Europy. Czasem np. przez Danię, gdzie już na granicy niemieckiej zgłasza się, że paszport zaginął.