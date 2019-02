Sondaż: Czy Biedroń powinien przyłączyć się do Koalicji Obywatelskiej

Czy Robert Biedroń powinien przyłączyć się do Koalicji Obywatelskiej? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

W ubiegłym roku Biedroń nazywał Koalicję Obywatelską „wielkim oszustwem”. I najwyraźniej od tamtego czasu nie zmienił poglądów.

Wiosna Roberta Biedronia okazała się beneficjentem spadku poparcia dla Koalicji Obywatelskiej. Partia, która w niedzielę miała swoją konwencję na warszawskim Torwarze, w sondażu Kantara uzyskała 14 procent.

Szef PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że ważne jest, by Wiosna nie chciała walczyć z opozycją. - Jeżeli będzie wchodzić w konflikt z partiami opozycyjnymi i tutaj będzie szukać wroga i przeciwnika, to uważam, że to nie jest najlepszy wariant - ocenił.

Największa grupa respondentów (41 proc.) uważa, że Robert Biedroń nie powinien przyłączać się do Koalicji Obywatelskiej. Zwolennikami takiego posunięcia jest 25 proc. ankietowanych. Co trzeci badany nie umiał zająć w tej sprawie jednoznacznego stanowiska.

- Częściej przeciwnikami przyłączenia się Roberta Biedronia do Koalicji Obywatelskiej są mężczyźni (45 proc.), osoby w wieku 25-34 lata (47 proc.), badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (62 proc.) oraz respondenci o dochodzie netto poniżej 1000 zł (55 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- Polki i Polacy potwierdzają, że nie ma miejsca i czasu na sztuczne łączenie się w jedną grupę wzajemnej politycznej adoracji. Łączenie w jednym środowisku Romana Giertycha i Barbary Nowackiej to po prostu polityczna ściema. Dziś potrzebujemy pozytywnej propozycji programowej wyjścia z wojny polsko-polskiej, a nie wyłącznie straszenia PiS-em – tłumaczy w rozmowie z serwisem rp.pl Marcin Anaszewicz, wiceszef Wiosny.