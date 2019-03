"Times of Israel": Pijany Polak postrzelony. Groził uczniom Radosław Drożdżewski/CC-BY-SA-4.0

"Times of Israel" informuje na swojej stronie internetowej o zdarzeniu, do którego miało dojść wczoraj w centrum Warszawy. Z relacji dziennika wynika, że pijany mężczyzna chciał z nożem wejść do autokaru szkolnej wycieczki z Izraela. Mężczyznę miał postrzelić ochroniarz. Stołeczna policja zaprzecza tej wersji.