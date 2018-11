Jest pierwszy Polak o imieniu Yoda

Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie zgodził się, aby 4-latek miał na drugie imię Yoda.

Yoda dołączył oficjalnie do spisu imion jakie rodzice mogą rozważyć przy wyborze imienia dla swojego dziecka. A pomysłowość Polaków w tym zakresie nie zna granic. Z oficjalnych statystyk ministerstwa spraw wewnętrznych wynika, że tylko w zeszłym roku dwie dziewczynki dostały od swoich rodziców na imię Leia, a dwóch chłopców Geralt. W tym czasie zostali także nadane także inne znane z popkultury imiona jak Elvis i Cristiano, a także Arya, Atena, czy Jutrzenka.

Poniżej dalsza część artykułu

W przypadku Yody wszystko zaczęło się we wrześniu od wniosku złożonego w USC, w którym Wojciech Staszewski wystąpił o zmianę drugiego imienia swojego syna.

- Imię Yoda, jako drugie imię, chciałem nadać mojemu synowi Igorowi już przy rejestracji, cztery i pół roku temu – mówi RZ Wojciech Staszewski. - Ale nie chciałem przedłużać procedury, zrezygnowałem z tego wtedy, daliśmy mu na drugie Olgierd. Tyle że to imię okazało się martwe, jak to zwykle z drugimi imionami, a Yoda zaczęło funkcjonować wśród cioć, wujków i znajomych. Mówiliśmy: Mały Yoda.

Po miesiącu USC odpisał rodzicom, że zasięgnął w sprawie opinii Rady Języka Polskiego. Opinia wydana przez Sekretarz Rady dr hab. Katarzynę Kłosińską była nieprzychylna, wskazująca m.in. na opis postaci Yody jako „niewysokiej (mierzącej ok. 100 cm wzrostu) zielonoskórej istoty”. A także, że imię to rozpoczyna się od litery Y, co jest nietypowe dla języka polskiego.

- Odparowałem w urzędowym piśmie, iż uwaga ta nosi znamiona dyskryminacji ze względu na kolor skóry, a Władysław Łokietek wg różnych źródeł mierzył 130-140 cm – mówi Staszewski.

W swojej odpowiedzi do urzędu wskazał także na liczne przykłady słów rozpoczynających się na Y, powszechnie używanych w języku polskim, jak: Yeti, yoga, Yamaha, czy Yaris.

Ostatecznie Kierownik urzędu stanu cywilnego m. st. Warszawy wydał decyzję zmieniającą imię dziecka.

- Jestem strasznie szczęśliwy, tym bardziej ze ten śliczny i mądry chłopczyk jest pierwszym Yodą w Polsce. Przynajmniej we wrześniu, kiedy składaliśmy z Kingą podanie, nie było w rejestrze żadnego Yody – zauważa Staszewski - Yoda też się cieszy – dodaje rodzic.