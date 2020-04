Marek Kobylański: hejtu nie zabraknie w sądach

Sędziowie muszą brać pod uwagę, w jakim medium ludzie obrzucają się błotem. Z jednego z wyroków wynika np., że używanie wulgaryzmów jest złe, ale na forach internetowych to dopuszczalna forma dyskusji. No cóż, sędziowie są od wymierzania sprawiedliwości, a nie uczenia dobrego wychowania i szacunku dla innych. Muszą w swoim orzekaniu brać pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość. A niestety, jeśli chodzi o tę wirtualną, to trudno pojąć skalę wzajemnej pogardy. Hejt rządzi i końca jego panowania nie widać. Wszystko przez to, że cham siedzący przy swoim komputerze może wypisywać wszystko i to słowami,których nie śmiałby wypowiedzieć prosto w twarz.