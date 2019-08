Niewątpliwie jest to jedna z fundamentalnych zasad dotycząca gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym rzecz jasna i gmin. Jeśli chodzi o drugą z ww. ustaw, to faktycznie, art. 3 przewiduje samodzielność podmiotową gminy, o czym świadczy zawarta w nim treść. Tam bowiem postanowiono, że gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

Co jednak istotne, ww. ogólne zasady dotyczące funkcjonowania samorządu gminnego nie mogą stanowić uzasadnienia do wkraczania w tą sferę, która jest uregulowana przepisami rangi lex specialis. Taki zaś status posiadają przepisy ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W kontekście podanego stanu faktycznego na szczególną uwagę zasługują regulacje art. 60 tej ustawy.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że co prawda, ustawodawca pozostawił gminie prawo wyboru objęcia ww. dotacjami – czy to dzieci zamieszkałe w macierzystej gminie, czy nadto dzieci z innych gmin, jednak pojęcia zamieszkania i zameldowania nie należy utożsamiać. Zamieszkanie zostało zdefiniowane w art. 25 Kodeksu cywilnego, gdzie postanowiono, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z kolei, kwestię zameldowania regulują przepisy ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Z ich zaś m.in. wynika, że obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy (art. 28 ust. 1), przy czym, zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała (ust. 4).

Powyższe rozróżnienie ma istotne znaczenie, w kontekście oceny legalności sugerowanej przez gminę propozycji legislacyjnej. Analiza ta skłania zaś do wniosku, że nie będzie ona prawidłowym rozwiązaniem, co ma uzasadnienie choćby w jednym z najnowszych rozstrzygnięć nadzorczych, a mianowicie w uchwale Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 5 czerwca 2019 r. (Nr 12/760/ 2019. Tam przedmiotem oceny był zapis zbliżony zakresowo, przewidujący możliwość udzielenie dotacji tylko na dziecko zamieszkałe i zameldowane na terenie gminy dotującej, w kontekście ww. art. 60 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W uzasadnieniu orzeczenia przyjęto m.in: Organ stanowiący j.s.t. na podstawie tego przepisu może przyznać także dotacje na dzieci spoza terenu gminy. Natomiast rada gminy nie jest uprawniona do ograniczenia podmiotowego w stosunku do dzieci niezameldowanych na terenie gminy. Finalnie na mocy ww. orzeczenia została stwierdzona częściowa nieważność uchwały dotacyjnej, właśnie w zakresie, w jakim odnosi się do wymogu spełnienia zarówno przesłanki zameldowania dzieci czy ich rodziców na terenie gminy dotującej.