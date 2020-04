Koronawirus: na czym ma polegać głosowanie korepondencyjne

Karty do głosowania trafią do skrzynek, nie będzie głosowania w lokalach wyborczych, a komisji wyborczych będzie mniej - to najnowsze propozycje PiS.

Główna nowość najnowszej poprawki trozszerza na wszystkich obywateli stosowane obecnie tylko dla osób niepełnosprawnych, korespondencyjne głosowanie. Poniżej dalsza część artykułu

W wtorek PiS je rozszerzył na osoby zakażone koronawirusem i powyżej 60 lat, a teraz chce je rozszerzyć na wszystkich obywateli i zrezygnować, w tych wyborach, z głosowania klasycznego przy urnach. Głosowanie nad tymi zmianami ma być w sobotę.

Poczta w terminie od 7 dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów doręczy pakiet wyborczy bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wyborcy wskazany w spisie wyborców. W skład pakietu wyborczego (podobne jak do tej pory) wchodzi, koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Na karcie do głosowania będzie oznaczenie zapewniające autentyczność karty do głosowania. Na kopercie zwrotnej wskazuje się właściwą gminną obwodową komisję wyborczą.

Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i umieszcza ją w nadawczej skrzynce pocztowej operatora na terenie gminy, w której widnieje w rejestrze wyborców. Wyborca głosujący w Warszawa w skrzynce w swjej dzielnicy.

Zmiany dotyczą także komisji wyborczych: będzie ich mniej: po jednej w gminie, a w Warszawie w jej dzielnicy. Ma je powołać komisarz wyborczy najpóźniej w drugim dniu po wejściu w życie nowej ustawy, spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych do obwodowych komisji wyborczych, a inne komisje wyborcze podstawowwego szczebla zostaną rozwiązane. Widać więc, że liczba członków komisji radykalnie się zmniejszy. Siedziby komisji wyborczych mają być wysposażone w środki ochrony osobistej do zwalczaniem epidemii COVID-19

Już przy pierwszym rozszenieniu zdalnego głosowania zgłaszano zastrzeżenia konstytucyjne, że zmiana następuje w trakcie kampanii, że grozi roznoszeniem zakażeń, i nie gwarantuje tajności głosowania i niesie ryzko pomyłek.