Duda vs. Trzaskowski. Sąd oddalił zażalenie ws. sprostowania wypowiedzi "milion osób straciło pracę"

Komitet wyborczy Andrzeja Dudy domagał się od Rafała Trzaskowskiego sprostowania jego wypowiedzi z Wrocławia z niedzieli 14 czerwca, że do "dzisiaj 1 mln osób straciło pracę". Dokładnie za słowa "Dzisiaj w Polsce prawie milion osób straciło pracę. I pytam pana prezydenta: dlaczego nie stoi Pan przy wszystkich tych, których rząd pozostawił samym sobie? Co Pan zrobił dla tych wszystkich, którzy dzisiaj tracą pracę?" - pytał Trzaskowski.

W reakcji na tę wypowiedź minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg przywoływała dane GUS-u: że w maju 2020 r. stopa bezrobocia wynosiła 6 proc. - 1 mln 11 tys., a przyrost bezrobotnych w stosunku do marca 2020 r. wyniósł 102 tys. osób. W ramach rządowej pomocy ponad 88 mld zł trafiło do przedsiębiorców na ochronę ok. 5 mln miejsc pracy.