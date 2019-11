Czy Komisja Europejska może urzędować bez Brytyjczyka

Dopiero trzeci list desygnowanej na przewodniczącą KE doczekał się odpowiedzi Londynu. Poinformował, że nie wyznaczy kandydata do Komisji, bo nie podejmuje ważnych decyzji w okresie przedwyborczym. Dla Brukseli to problem prawny, bo teoretycznie każde państwo powinno mieć swojego przedstawiciela w KE. Trzeba będzie rozstrzygnąć, czy Komisja może rozpocząć urzędowanie 1 grudnia bez Brytyjczyka.

Eurodeputowani przepytywali w czwartek trzech nowych kandydatów z Węgier, Rumunii i Francji, po tym jak poprzedni przedstawiciele tych krajów zostali odrzuceni z powodu konfliktu interesów. W przypadku trójki nowych o konflikcie interesów mówi się już tylko w wypadku Francuza. Thierry Breton to były prezes Atosa, czołowej firmy w sektorze cyberbezpieczeństwa. A w swojej tece jako komisarz miałby mieć też nadzór nad rynkiem cyfrowym. Żeby uprzedzić atak eurodeputowanych, Francuz sprzedał wszystkie akcje Atosa i pokazał na przesłuchaniu potwierdzenie tej transakcji. – Zobaczcie, nic już nie mam. Zero – powiedział Breton. I obiecał, że jeśli kiedykolwiek na Komisji stanie sprawa związana z jego byłą firmą, to automatycznie, bez jego wiedzy, zostanie przekazana innemu komisarzowi. A on sam będzie spotykał się z przedstawicielami Atosa tylko w obecności innych pracowników KE. Czy to wystarczy, miało się okazać w czwartek wieczorem.