Johnson: Wielka Brytania nie nominuje nowego komisarza UE

Boris Johnson rozpoczął wystąpienie w Izbie Gmin od złożenia wyrazów uznania dla swej poprzedniczki, Theresy May. Oświadczył, że będzie kontynuował jej "wspaniałe dziedzictwo".

Johnson powtórzył obietnicę doprowadzenia do brexitu do 31 października. Powiedział, że chce uczynić Wielką Brytanię "najwspanialszym państwem na świecie".

- Pierwszym krokiem na drodze do odnowy Wielkiej Brytanii jest odbudowanie zaufania do polityki poprzez opuszczenie Unii Europejskiej do 31 października - mówił. Dodał, że ma zamiar zrealizować ten cel bez względu na okoliczności, a ewentualna porażka w tym względzie oznaczałaby "katastrofalny spadek pewności" wśród społeczeństwa.

AFP