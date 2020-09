Unia Europejska: Pomoc na razie tylko na papierze

– To, co miało być ogromnym sukcesem, może okazać się wielką porażką Wspólnoty – mówi „Rz" dyplomata uczestniczący od lat w posiedzeniach Rady Europejskiej. Ma na myśli wart 750 mld euro darowizn i pożyczek pakiet, który powinien choć w części pomóc krajom członkowskim przezwyciężyć skutki Covid-19. Został on uzgodniony 27 lipca przez przywódców „27", ale wprowadzenie go w życie pozostaje bardzo mgliste.

