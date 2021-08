Polska misja komisarz Jourovej

Zmiany w wymiarze sprawiedliwości będą niemal na pewno tematem nowego sezonu politycznego. PiS od tygodni sygnalizuje, że nowe ustawy to tylko kwestia czasu. Sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości jest za to jednym z tematów rozmów unijnej komisarz i wiceszefowej Komisji Europejskiej Věry Jourovej, która w poniedziałek spotkała się – z jej inicjatywy – z premierem Mateuszem Morawieckim. Jourová rozmawiała też z politykami opozycji.

Sądy i wolność mediów

O czym komisarz rozmawiała z opozycją? – To była rozmowa dotycząca praworządności, wolności słowa i wolności mediów. To były dwa główne wątki. Pani komisarza chciała poznać nasze zdanie na te sprawy – mówi nam Michał Kobosko, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni. – Padły bardzo konkretne pytania dotyczące naszych pomysłów programowych w obszarze wymiaru sprawiedliwości, np. tego, że kilkuset sędziów zostało powołanych niezgodnie z prawem, które uznaje KE. Jest pytanie o legalność wyroków wydawanych przez tych sędziów. Komisja widzi w tym poważny problem na przyszłość, zwłaszcza że liczba tych sędziów rośnie. Padły jednoznaczne deklaracje dotyczące wolności słowa i wolności mediów. Komisarz Jourová chce, by objąć te wolności ochroną w całej UE – mówi dalej Kobosko. I dodaje, że nie padły za to żadne konkrety, jeśli chodzi Krajowy Plan Odbudowy. KE nie zatwierdziła jeszcze KPO dla Polski.