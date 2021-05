Europosłowie: KE przed TSUE za zaniechania ws. Polski i Węgier

We wspomnianym piśmie europosłowie przypominają, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż w różnych krajach, ale szczególnie w Polsce i na Węgrzech, występują "poważne braki w przestrzeganiu praworządności".

Zauważają, że w związku z tym Komisja Europejska powinna wykorzystać możliwości, jakie daje jej "zasada warunkowości w zakresie praworządności".

"Daje ona Komisji nowe i niezmiernie ważne narzędzie do obrony zasady praworządności w Unii Europejskiej: obcięcia unijnego finasowania dla rządu kraju członkowskiego, który nie przestrzega zasady praworządności. Regulacja ta obowiązuje od stycznia tego roku, ale do dziś Komisja jej nie wykorzystała. Nie wykonano nawet pierwszego kroku, polegającego na wysłaniu pisemnego powiadomienia do krajów członkowskich" - cytuje Onet fragment pisma.

Sygnatariusze grożą, że jeśli Komisja Europejska nie podejmie działań do 1 czerwca, zaskarżą ją do TSUE pod zarzutem zaniechania działań.

"Jak jasno wyrażono w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 25 marca 2021 brak działań Komisji do 1 czerwca 2021 będzie rozumiany jako »zaniechanie działania« wg artykułu 265. (...) Nie istnieją więc uzasadnione przesłanki, aby Komisja opóźniała stosowanie regulacji warunkowości w zakresie praworządności" - czytamy.

Pod pismem podpisali się Róża Thun und Hohenstein, EPP - Polska, Elena Yoncheva, S&D - Bułgaria, Katalin Cseh, RE - Węgry, Lara Wolters, S&D - Holandia, Moritz Körner, RE - Niemcy, Katarina Barley, S&D - Niemcy, Daniel Freund, Greens/EFA - Niemcy ,Sophie in 't Veld, RE - Holandia Othmar Karas, EPP - Austria.