Szczyt UE w sprawie budżetu: Bruksela odpuszcza

W Brukseli rozpoczyna się nadzwyczajny szczyt poświęcony budżetowi UE na lata 2021-2027. Stawką są nie tylko dziesiątki miliardów euro dla Polski w funduszach na rozwój gospodarczy i wspieranie rolnictwa, ale też kwestia tego, czy można odbierać pieniądze tym państwom członkowskim, które nie przestrzegają praworządności. Z naszych nieoficjalnych rozmów z wieloma dyplomatami i urzędnikami z obu stron sporu o praworządność wynika, że będzie można. Ale dużo trudniej, niż chciały tego początkowo Komisja Europejska i kilka najbardziej zaangażowanych w obronę praworządności państw UE. W praktyce może to oznaczać, że Polski ten instrument nie dotknie.

W maju 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała projekt rozporządzenia, które daje jej możliwość zawnioskowania o zawieszenie wypłat unijnych funduszy dla krajów, w których problemy z systemem sądownictwa powodują zagrożenie dla unijnego budżetu. Czy Polska kwalifikowałaby się dzisiaj do zastosowania wobec niej takiego instrumentu? – pytamy osobę zaangażowaną w negocjacje tego mechanizmu. – A dlaczego nie? Chaos, zastraszani sędziowie, prokuratura w rękach ministra – odpowiada.

W ramach negocjacji budżetowych Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, osłabił jednak ten mechanizm, zapisując, że do decyzji potrzebna jest normalna większość kwalifikowana.

Niemcy, Holandia, Szwecja czy Dania krytykują szefa RE i przekonują, że trzeba wrócić do pierwotnej propozycji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika jednak, że nie ma na to szans. Wielu państwom nie podoba się bowiem głosowanie odwróconą większością, bo uważają, że to zamach na ich kompetencje. Poza tym Michel słucha prawników. A ci wskazują, że nie można aktem niższego rzędu – rozporządzeniem – zmieniać zapisów prawa pierwotnego, czyli traktatów. A w nich nie ma możliwości takiego karania państw za łamanie praworządności.