Janusz Wojciechowski nie uwiódł europosłów

Korespondencja z Brukseli

To miała być mocna strona polskiego kandydata: przygotowanie do teki komisarza rolnictwa. Janusz Wojciechowski w swoim głównym wystąpieniu skoncentrował się na małych gospodarstwach. – Mam dla państwa być może szokującą informację: w ciągu jednej dekady 2005–2015 straciliśmy 4 miliony farm w Unii Europejskiej. To znaczy, że tracimy ich 400 tys. rocznie. W trakcie tej debaty 100 europejskich rolników prawdopodobnie straci swoje gospodarstwa i prace. To dramatyczna sytuacja – powiedział na początku.