Kto obsadzi stanowiska w UE? Donald Tusk: Blisko, ale bez białego dymu

Tusk zapowiedział, że będzie kontynuował rozmowy z czołowymi przywódcami Unii Europejskiej, w tym z Francji i Niemiec, na marginesie szczytu G20 w Osace. Szef RE dodał, że za kulisami wykona "12 lub 13 telefonów" do innych unijnych przywódców.

Przywódcy Unii Europejskiej spotkają się w niedzielę, aby dojść do porozumienia w sprawie wyłonienia osób, które obsadzą najważniejsze stanowiska.

- Mam wrażenie, że jesteśmy bliżej rozwiązania, ale wciąż jest zbyt daleko, by przekazać konkrety - powiedział Tusk.

- Nie spodziewajmy się białego dymu tutaj w Osace - dodał odnosząc się do wyboru papieża. - Po pierwsze, palenie jest tutaj wszędzie zabronione - dodał.

- Nie wiem, jak to wytrzymasz, Jean-Claude - kontynuował odnosząc się do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, który znany jest ze swojego zamiłowania do palenia papierosów.

Wcześniej kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedział, że negocjacje w sprawie obsadzenia najważniejszych stanowisk w UE są "bardzo skomplikowane".