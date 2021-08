Polskie samoloty wrócą do Afganistanu

Ewakuowani to współpracownicy polskiego kontyngentu wojskowego i dyplomacji, w tym tłumacze czy obsługa techniczna, którzy towarzyszyli Polakom w Afganistanie podczas ich 20-letniej obecności w tym kraju. Pierwszy samolot przywiózł także rodziny z Niemiec oraz z Holandii.

– Część z nich to osoby, które aktywnie działały na rzecz demokratycznego Afganistanu we współpracy z Polską. W naturalny sposób im chcemy pomóc przede wszystkim. Próśb jest bardzo dużo, a warunki są skrajnie trudne – mówił wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, dodając, że w czwartek po południu „ostatnia dwójka obywateli Polski wyleciała z Kabulu w kierunku Uzbekistanu" (łącznie było to sześć osób).