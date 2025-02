A jak odbywało się np. przekazywanie czołgów?

To już był późniejszy okres wojny. Na początku wszystkie kraje bały się przekazywać ciężki czy nowoczesny sprzęt. To Polska była pierwszym państwem, które podjęło decyzję o przekazaniu nowoczesnego, ciężkiego sprzętu – chodziło o armatohaubice Krab. Dzięki tym pierwszym donacjom udało się później podpisać największy po 1989 r. kontrakt eksportowy polskiej zbrojeniówki.

Jak wyglądały negocjacje?

Czas wojny jest szczególny. Poza różnymi dramatycznymi wydarzeniami pojawiają się też nieoczekiwane szanse. Takim oknem możliwości, niestety wykorzystanym tylko w niewielkim stopniu, było zapotrzebowanie na broń. To było chyba w kwietniu 2022 r. – jadący do Ramstein minister obrony narodowej Ukrainy zadzwonił do mnie, będąc w Warszawie, i poprosił o pilne spotkanie. Przyjechałem do niego do restauracji na placu Piłsudskiego. Tam w wąskim gronie polityków i wojskowych ukraińskich zaczęła się rozmowa o tym, jak można doprowadzić do przekazania ciężkiego, nowoczesnego sprzętu Ukrainie. W tamtym czasie niemal wszyscy na świecie bali się takich decyzji, a w Polsce zdania w tej sprawie były podzielone. W pewnym momencie zaproponowałem, aby dokonać operacji wiązanej, by do przekazywanych krabów dołączyć kontrakt na ich zakup. Ku mojemu zdziwieniu – koszt był kosmiczny, to były prawie 3 mld zł – Ukraińcy bardzo się tym pomysłem zainteresowali. Dwa dni później Ołeksij Reznikow zadzwonił do mnie z Niemiec z informacją, że ma zgodę polityczną oraz znalazł na ten zakup finansowanie.

Przedstawiłem więc koncepcję donacji połączonej z największym kontraktem dla polskiej zbrojeniówki po 1989 r. premierowi oraz wicepremierowi ds. bezpieczeństwa. Pomysł został zaakceptowany i w ten sposób zdobyliśmy olbrzymi kontrakt. Tamten okres to było okno szansy dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zarówno państwowego, jak i prywatnego.

Ale poza krabami innych dużych kontraktów na ciężki sprzęt nie udało się podpisać.

Prywatny przemył wykorzystał szansę. Ale w przypadku państwowej zbrojeniówki – Polskiej Grupy Zbrojeniowej – to była porażka. Oczywiście, udało się zawrzeć wyżej opisany kontrakt oraz kilka pomniejszych – np. na pioruny (przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe – red.), ale jeśli chodzi o ocenę całości, była to malownicza katastrofa. Np. podpisane przez premiera Morawieckiego listy intencyjne dotyczące zakupu przez Ukrainę stu rosomaków (transporterów opancerzonych – red.), trzech dywizjonów samobieżnych moździerzy Rak oraz innego sprzętu zostały kompletnie zmarnotrawione. Zresztą nie ma się czemu dziwić, ponieważ poza kilkoma naprawdę dobrymi firmami, większość państwowych zakładów zbrojeniowych była i jest do dziś w fatalnym stanie. Żadna firma, w której w ciągu ośmiu lat zarząd zmienia się siedem razy, a tak było za naszych czasów w PGZ, nie jest w stanie dobrze funkcjonować. Muszę przyznać, że o ile w czasach Zjednoczonej Prawicy udało się podjąć szereg wartościowych inicjatyw w obszarze bezpieczeństwa, przeprowadzić wręcz pozytywną rewolucję, o tyle państwowy przemysł zbrojeniowy poza dokapitalizowaniem kilku zakładów był naszą porażką. Zresztą dzisiejsza koalicja bardzo twórczo rozwija patologie, które już za naszych czasów istniały w PGZ, czego symbolem jest mianowanie na szefa fabryki amunicji pani, która wcześniej pracowała w miejskim przedsiębiorstwie usług komunalnych.

Ujmę to tak: tradycji stało się zadość. Zostawmy to. Wcześniej przekazaliśmy też posowieckie czołgi, w sumie ponad 300. Kto o tym decydował?

Przekazaliśmy łącznie blisko 400 czołgów – niemal tyle, ile wszystkie pozostałe kraje wspierające Ukrainę. Warto przypomnieć, że Polska stworzyła koalicję na rzecz przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów i to premier Morawiecki przekazał pierwsze trzy leopardy 2A4 w pierwszą rocznicę wybuchu wojny w Kijowie. Absolutna większość decyzji zapadała na spotkaniach odbywających się codziennie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w których oprócz prezydenta, premiera i szefa BBN uczestniczyli przedstawiciele Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz szefowie służb. Natomiast faktycznie najważniejsze decyzje podejmowały trzy osoby: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński.