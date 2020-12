Gigantyczny pożar obozu uchodźców. Podpalenie

Śledztwo wykazało, że obóz został podpalony w wyniku kłótni między libańską rodziną a syryjskimi robotnikami. Syryjczycy mieli żądać wynagrodzenia, którego pracodawcy im odmówili.

Libańczycy mieli oddać strzały i podłożyć ogień, który błyskawicznie rozprzestrzenił się na wszystkie namioty na terenie obozu.

Last night a Syrian refugee camp in Lebanon was set on fire by a group of racist. It's absolutely devastating to see on Christmas women and children having nowhere to sleep and live..

