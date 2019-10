Tomasz Krzyżak: Lepiej udawajmy, że ich nie ma

Kwestia przyjmowania uchodźców była jednym z tematów przewodnich kampanii przed wyborami do Sejmu przed czterema laty. Europę szturmowały wówczas dziesiątki tysięcy ludzi. Część uciekała ze swoich ogarniętych wojną ojczyzn w obawie o życie i zdrowie. Inni byli migrantami ekonomicznymi i w Starym Kontynencie upatrywali nadziei na poprawę swojego losu.

Ogromne emocje budziła wówczas kwestia ich, mniej więcej równego, rozlokowania w poszczególnych krajach UE. Odgórnie narzucone tzw. kwoty nie przypadły do gustu rządom na Węgrzech, Słowacji czy w Czechach. Ustępujący rząd PO–PSL przystał na propozycje Brukseli. Niezgoda na przyjmowanie ludzi obcych Polsce kulturowo i religijnie stała się jednym z haseł przewodnich kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Kampanii zwycięskiej i skutecznej do tego stopnia, że i dziś większość Polaków na dźwięk słowa „uchodźca” z odrazą odwraca głowę w drugą stronę. Podsycany wtedy przez polityków strach przed innymi ma się znakomicie. Jako zbawienną przyjęliśmy narrację nowego już rządu, że najlepiej jest pomagać w miejscach konfliktów itp. Ochoczo zatem wpłacaliśmy pieniądze na uruchomiony np. przez Caritas program „Rodzina – rodzinie”, nie chcąc jednak słyszeć o forsowanej przez tę samą organizację idei korytarzy humanitarnych.

Tej swego rodzaju politycznej poprawności uległ też, niestety, Kościół. Księży i biskupów podnoszących ten temat wielu nie ma. Episkopat Polski, który w komunikatach po swoich posiedzeniach apelował o przyjmowanie uchodźców, już zamilkł, tak jakby uznano, że nie ma o co kruszyć kopii. Na placu została tylko Rada KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.

Jej przewodniczący, bp Krzysztof Zadarko, kilka dni temu z okazji 105. Dnia Migrantów i Uchodźców (obchodzony był w niedzielę 29 września), widząc niechęć rządu do podjęcia tematu uchodźców, napisał, że Kościół nie może jednak zapominać o swojej misji, i zaproponował kilka konkretnych inicjatyw. Na przykład odprawienie mszy w intencji uchodźców i osób ich przyjmujących według specjalnego formularza, włączenie się parafii w tydzień modlitw za uchodźców (trwa on do niedzieli 6 października), zainteresowanie się w parafii obcokrajowcami, którzy potrzebują pomocy, podjęcie współpracę z Caritasem i organizacjami pozarządowymi wspierającymi uchodźców itd.